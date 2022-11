Ermittler ohne neue Erkenntnisse zu Brandanschlag

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Bautzen - Nach dem Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Bautzen am vergangenen Freitag gibt es laut Landeskriminalamt noch keine neuen Erkenntnisse zu den Tätern. Auch zur genauen Schadenshöhe konnte die Pressestelle am Dienstag keine Angabe machen. Es werde weiter auf Hochtouren ermittelt, hieß es.

Am Freitag hatten Unbekannte Fensterscheiben des ehemaligen Hotels eingeworfen und dort Feuer gelegt. Mehrere Personen in dem Gebäude blieben unverletzt. Seit Freitag ermittelt das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum wegen schwerer Brandstiftung.

Diese Woche hatten im früheren „Spreehotel“ die ersten Flüchtlinge ein Quartier erhalten sollen. Der Landkreis Bautzen will am Mittwoch über das weitere Vorgehen hierzu informieren.