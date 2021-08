Ermittlungen in zwei Todesfällen in Dresdner Gefängnis

Ein Schild mit dem Schriftzug "Polizei" hängt an einer Polizeiwache.

Dresden - Die Staatsanwaltschaft Dresden untersucht den Tod zweier Gefangener in der Justizvollzugsanstalt Dresden. „Es wurde ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage. Obduktionen seien beantragt. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, die beiden Männer hätten sich das Leben genommen.

Die Männer befanden sich jeweils wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Untersuchungshaft - ein 48-Jähriger seit September 2020, ein 51-Jähriger erst wenige Tage. Der Jüngere, ein Dresdner, war wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt, sein Prozess am Landgericht Dresden sollte an diesem Mittwoch beginnen, wie ein Sprecher sagte. Danach hat er zwischen August 2019 und August 2020 die zu Beginn zwölf Jahre alte Tochter seiner Lebensgefährtin auch vergewaltigt.

Im Fall des 51-Jährigen waren die Ermittlungen der Chemnitzer Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen. Dem aus der Russischen Föderation stammenden Mann wurde vorgeworfen, am 24. Juli in der Asylbewerbereinrichtung in Chemnitz zwei zwölf und zehn Jahre alte Kinder missbraucht zu haben.