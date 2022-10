Ermittlungen nach rassistischen Beleidigungen

Das Wappen der Berliner Polizei an einer Polizeijacke.

Berlin - In der Gefangenensammelstelle der Berliner Polizei soll ein Mitarbeiter Kollegen in den vergangenen zwei Jahren rassistisch beleidigt haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Nach Angaben der Sprecherin sind die Vorfälle seit vergangenem Januar bekannt.

Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Zentral beim Landeskriminalamt (LKA) seien Ende September an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden. Insgesamt seien für den Zeitraum Juni 2020 bis Ende September sechs Vorfälle bekannt geworden, die der politisch motivierten Kriminalität rechts zugeordnet würden, so die Sprecherin.