Ermittlungsgruppe untersucht Feuer in Flüchtlingsaufnahme

Oldenburg - Nach der Zündung zweier Brandsätze an der Landesaufnahmebehörde für Flüchtlinge in Oldenburg hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe eingesetzt. Staatsschutz und Brandermittler stünden mit dem Landeskriminalamt im Austausch. Zu den Hintergründen der Tat und der genauen Brandursache würden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht, teilte die Polizei am Montag mit. Die Brandsätze waren in der Nacht zum Samstag gezündet worden. Dadurch wurden ein mit wenigen Personen besetztes Gebäude und ein unbewohntes Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Menschen wurden nicht verletzt. Durch schnelles Eingreifen sei ein Ausbreiten des Feuers verhindert worden.