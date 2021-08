Erneut 1000-Pfund-Bombe in Hamburg-Harburg entschärft

Hamburg - Im Stadtteil Gut Moor im Hamburger Bezirk Harburg ist am Mittwochabend abermals eine 1000-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Sprengbombe „amerikanischer Bauart“ lag nur etwa zehn Meter neben einer Bombe, die erst am Montag dort entschärft wurde, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. „Da liegen noch ein paar mehr auf dem Gelände.“ Bei dem Fundort handelt es sich um ein sehr dünn besiedeltes Gebiet.

Der Kampfmittelräumdienst hatte einen Sperrradius von 300 Metern festgelegt, in dem sich keine Menschen aufhalten durften. In einem Warnradius von 1000 Metern durften sich Menschen nicht im Freien aufhalten. Gegen 19.30 meldete die Feuerwehr, alle Sperrungen seien aufgehoben. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde der Bahnhof Hamburg-Harburg während der Entschärfungsarbeiten zeitweise gesperrt, so dass Züge auf den Strecken Hamburg - Hannover sowie Hamburg - Bremen warten mussten.