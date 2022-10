Erneut 40 Demonstrationen am Montag in Brandenburg

Potsdam - In Brandenburg sind zu Beginn dieser Woche landesweit etwa 9000 Menschen auf die Straße gegangen, das waren etwa so viele wie die Woche davor. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag haben am Vortag landesweit etwa 9000 Menschen an 44 Demonstrationen zu den Themen Corona-Politik, Ukrainekrieg sowie Klima- und Energie-Politik teilgenommen. Es gab laut Polizei keine besonderen Vorkommnisse. Vor einer Woche waren es den offiziellen Angaben zufolge landesweit etwa 10.000 Menschen bei insgesamt 40 Demonstrationen.

Die meisten Menschen waren an diesem Montagabend in Frankfurt (Oder) mit etwa 1000 Teilnehmern auf der Straße. In der Vorwoche hatte die Polizei in Cottbus und Frankfurt (Oder) mit jeweils 1200 Teilnehmern die größten Demonstrationen registriert.