Erneut giftige Schlange in Bremerhaven entdeckt

Bremerhaven - Erneut hat die Feuerwehr eine giftige Schlange in Bremerhaven eingefangen. Passanten entdeckten das Tier am Freitagabend auf einem Autoparkplatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Angaben nach handelte es sich um einen hochgiftigen Nordamerikanischen Kupferkopf. Die alarmierten Rettungskräfte fingen die Schlange ein und übergaben sie einem Reptilien-Experten.

Bereits am vergangenen Sonntag musste die Feuerwehr in Bremerhaven einen Nordamerikanischen Kupferkopf einfangen. Wie ein Feuerwehrsprecher bereits am Montag erläuterte, kann ein Vollbiss tödlich sein - meistens überleben gesunde Erwachsene einen Biss aber. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, blieb zunächst unklar.