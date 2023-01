In bisher zwei Runden konnte für die Beschäftigten der Deutschen Post kein neuer Tarifvertrag ausgehandelt werden. Auch am Donnerstag versucht Verdi, mit Warnstreiks den eigenen Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Berlin - Beschäftigte der Deutschen Post in Berlin sind erneut in einen Warnstreik getreten. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi legten am Donnerstag Brief- und Paketzusteller im gesamten Berliner Stadtgebiet die Arbeit nieder. Verdi hatte sie zuvor zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. „Es gab erwartungsgemäß eine hohe Beteiligung“, sagte die zuständige Verdi-Fachbereichsleiterin Benita Unger am Mittag.

Eine genaue Zahl der Streikenden nannte sie nicht. An den Streikaktionen in der vergangenen Woche hatten sich laut Verdi in Berlin und Brandenburg insgesamt rund 3000 Beschäftigte beteiligt.

Die Gewerkschaft verlangt mit Verweis auf die hohe Inflation für die Tarifbeschäftigten der Deutschen Post AG eine Entgelterhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen sollen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat angehoben werden. Bisher wurden in zwei Runden über einen neuen Tarifvertrag verhandelt, am 8. und 9. Februar sollen die Gespräche fortgesetzt werden.

Der Warnstreik am Donnerstag sollte bis Dienstende andauern. Auf die Frage, ob am Freitag wieder regulär bei der Post gearbeitet werde, gab Verdi-Fachbereichsleiterin Unger keine Auskunft.