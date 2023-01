Berlin - Die Gewerkschaft Verdi hat erneut Briefträger und Paketzusteller der Deutschen Post in Berlin, Brandenburg und anderen Bundesländern zum Warnstreik aufgerufen. Am (heutigen) Freitag sollen sie flächendeckend und ganztägig die Arbeit niederlegen, teilte Verdi am Freitag mit. Am Donnerstag hatten bereits Briefträger und weitere Post-Angestellte in Berlin gestreikt. Verdi sprach von einer hohen Beteiligung, nannte aber keine genaue Zahl. An den Streikaktionen in der vergangenen Woche hatten sich laut Verdi in Berlin und Brandenburg insgesamt rund 3000 Angestellte beteiligt.

Verdi fordert mit Verweis auf die hohe Inflation für rund 160.000 Beschäftigte der Deutschen Post AG 15 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von 12 Monaten. Bisher wurden in zwei Runden über einen neuen Tarifvertrag verhandelt, am 8. und 9. Februar sollen die Gespräche fortgesetzt werden.