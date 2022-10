Erneuter Einigungsversuch bei Metall-Tarifverhandlungen

Jena - Die Tarifverhandlungen für etwa 20.000 Beschäftigte in der Thüringer Metall- und Elektroindustrie gehen am Freitag (11.00 Uhr) in Jena in die nächste Runde. Die IG Metall verlangt angesichts der hohen Inflationsrate acht Prozent mehr Geld. Die Thüringer Arbeitgeber haben bisher noch kein Angebot vorgelegt.

Der Verhandlungsführer des Verbands der Metall- und Elektroindustrie, Thomas Kaeser, bezeichnete die Tarifrunde als die wohl schwierigste, die bisher in der Branche in Thüringen geführt wurde. „Die Arbeitgeber stehen vor großen Herausforderungen und streben eine gemeinsame, tragfähige Lösung an“, erklärte er vor der dritten Verhandlungsrunde.

Verhandelt wird nur für die Beschäftigten, die in tarifgebundenen Unternehmen arbeiten. Ein Flächentarifvertrag gilt vielen Arbeitgebern, die dem Verband nicht angehören, aber als Orientierungsgröße für Haustarifverträge.