Erneuter Geflügelpest-Ausbruch im Landkreis Cloppenburg

Garrel - Erneut ist im Landkreis Cloppenburg auf einem Putenbetrieb der Ausbruch der für Tiere hochansteckenden Geflügelpest festgestellt worden. Den Ausbruch habe das Friedrich-Loeffler-Institut amtlich bestätigt, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Insgesamt seien 12.000 Puten auf dem Betrieb in der Gemeinde Garrel tierschutzgerecht getötet und beseitigt worden. Seit dem 20. Dezember gab es damit in vier Betrieben in dem Landkreis Geflügelpest-Ausbrüche. Insgesamt mussten in diesem Zusammenhang 56.600 Puten getötet werden.

Um den betroffenen Betrieb werde am Donnerstagfrüh eine Schutzzone und eine Überwachungszone eingerichtet, hieß es. In bestimmten Bereichen dürfen Tierhalter für mindestens 30 Tage kein Geflügel mehr neu in leerstehende Ställe einstallen. Tierhalter müssen zudem ihr Geflügel von Wildvögeln abschirmen. Das gilt auch für Hobbytierhalter.