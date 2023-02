Berlin - Zwei Männer haben ein Erotik-Geschäft in Berlin-Spandau überfallen und einen Mitarbeiter bedroht und geschlagen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, betraten die beiden Männer am Freitagabend den Laden am Siemensdamm. Demzufolge bedrohten sie zunächst einen 67 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten ihn dazu auf, ihnen Bargeld auszuhändigen. Als der Mitarbeiter ihnen das Geld nicht gab, hätten die Täter ihm gegen den Kopf geschlagen und die Kassenlade an sich gerissen.

Anschließend seien die Männer mit der Beute aus dem Geschäft geflüchtet. Der 67-Jährige blieb demnach unverletzt. Die Ermittlungen laufen.