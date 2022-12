Erst Golfcart aus Zoo entwendet, dann Bagger von Baustelle

Hannover - Vier junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren haben sich mit einem aus dem Zoo Hannover gestohlenen Golfcart sowie mit einem Bagger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen die vier wird wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei einem Ausflug in der Nacht zum Donnerstag auf das Zoogelände entwendeten die Männer zunächst das Golfmobil. Damit fuhren sie in die Innenstadt, wo sie an einer Baustelle einen Bagger stahlen.

Eine Anwohnerin bemerkte die Tat und benachrichtigte die Polizei. Die Beamten entdeckten die Fahrzeuge, als diese in Höhe der Marktkirche fuhren. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd flüchteten die Männer zu Fuß. Zwei von ihnen stellte die Polizei. Alkohol sei bei der Aktion nicht im Spiel gewesen, eine Kontrolle sei negativ verlaufen, sagte eine Sprecherin.