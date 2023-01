Erste Neujahrsbabys in Sachsen-Anhalt geboren

Halle/Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind kurz nach Mitternacht die ersten Babys des Jahres 2023 geboren worden. Um 00.22 Uhr erblickte in Halle Helena das Licht der Welt, wie das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara am Sonntag mitteilte. Das Mädchen bringt den Angaben zufolge 3240 Gramm auf die Waage und ist 50 Zentimeter groß.

In diesem Jahr startet mit dem „Geburtenwald“ ein besonderes Projekt in Halle. Für jedes am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara geborene Kind soll ein Baum gepflanzt werden. Pro Jahr sind so rund 2000 Pflanzungen auf einer von der Stadt Halle bereitgestellten Aufforstungsfläche vorgesehen, wie das Klinikum mitteilte. Damit solle ein Beitrag zum Natur- und Klimaschutz geleistet werden. Finanziert werde das Projekt von dem Krankenhaus und Sponsoren.

Gut eine Stunde später kam in Magdeburg Ludwig zur Welt: Das Baby wiegt nach Angaben des Universitätsklinikums 3930 Gramm bei 56 Zentimetern.