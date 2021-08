Aue - Mit zwei Testspielen innerhalb von 24 Stunden überbrückt Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue die anstehende Länderspielpause. Wie der Verein am Donnerstagabend bekannt gab, spielt das Team von Cheftrainer Aliaksei Shpileuski am 4. September gegen Drittligist Hallescher FC. Anstoß im Erzgebirgsstadion ist 14.00 Uhr. Am Tag danach reisen die Erzgebirger dann zum VFC Plauen. Anstoß ist erneut 14.00 Uhr