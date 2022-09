Erzgräber zur Rektorin der Kunsthochschule Halle ernannt

Halle/Magdeburg - Bettina Erzgräber, Professorin für Zeichnen und bildnerisches Gestalten, leitet ab dem 1. Oktober die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) ernannte die 58-Jährige am Dienstag zur Rektorin, wie das Ministerium in Magdeburg mitteilte. Die gebürtige Saarländerin lehrt den Angaben zufolge seit 2014 in Halle und folgt auf Dieter Hofmann, der acht Jahre an der Spitze der Kunsthochschule stand. Mit mehr als 1000 Studierenden in den Fachbereichen Kunst und Design zählt die 1915 gegründete Burg Giebichenstein zu den größten deutschen Kunsthochschulen.