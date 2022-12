Essen auf dem Herd vergessen: Drei Verletzte

Seiffen - Weil der Gastgeber an Weihnachten das Essen auf dem Herd vergessen hat, sind er und seine zwei Gäste in Seiffen (Erzgebirgskreis) verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Speisen standen am Sonntag auf dem Elektroherd des 55 Jahre alten Mannes, wie die Polizei am Montag mitteilte. Während das Essen anbrannte, habe sich extremer Rauch entwickelt - dadurch wurden der 55-Jährige sowie seine 42 und 44 Jahre alten Gäste verletzt, hieß es.