Etwa 1900 Menschen bei Demos gegen Energiepolitik

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind am Montag laut Innenministerium rund 1900 Menschen gegen die hohe Inflation, den Ukraine-Krieg und die Energiepolitik der Bundesregierung auf die Straße gegangen. Insgesamt habe es landesweit 29 Versammlungen gegeben, sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag. Am zweiten Weihnachtsfeiertag vor einer Woche zählte das Ministerium nur rund 190 Demonstrierende auf zehn Veranstaltungen. Tendenziell sind die Teilnehmerzahlen aber seit Wochen rückläufig.

Insgesamt wurde im Rahmen der Veranstaltungen am Montag jeweils ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Unfallflucht eingeleitet. Ansonsten seien die Veranstaltungen weitestgehend störungsfrei geblieben, berichtete die Sprecherin.