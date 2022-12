European League: Buxtehude verliert Hinspiel deutlich

Bergen - Den Handball-Frauen vom Buxtehuder SV droht das Aus in der Qualifikation zur Gruppenphase in der European League. Der Bundesligist unterlag am Samstag im Hinspiel in Bergen dem norwegischen Erstligisten Fana Handball trotz Pausenführung mit 21:28 (13:11). Beste Werferin im Team von Trainer Dirk Leun war Isabelle Dölle (7).

Die Buxtehuderinnen konnten sich früh mit 4:1 absetzen und kontrollierten die Partie im weiteren Verlauf. In der 24. Minute betrug der Vorsprung sogar fünf Tore, danach aber gelang den Gästen bis zum Pausenpfiff nicht mehr viel. Nach zwei Zeitstrafen in den ersten Minuten der zweiten Hälfte geriet der BSV in Rückstand. Mit einem 6:0-Lauf zum zwischenzeitlichen 24:17 sorgten die Norwegerinnen für die Vorentscheidung. Der BSV verbuchte zwar mehr Würfe auf das gegnerische Tor, wies aber die deutlich schlechtere Trefferquote auf und muss im Rückspiel am kommenden Samstag auf ein Handball-Wunder hoffen.