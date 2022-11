EWE erhöht Strom- und Gaspreise in Grundversorgung 2023

Der Oldenburger Energieversorger EWE erhöht die Preise für Strom- und Gasabnehmer in der Grundversorgung. Etwa 330.000 Strom- und 180.000 Gaskunden sind betroffen.

Stecker sind in eine Steckdosenleiste gesteckt.

Oldenburg - Das Oldenburger Energieversorgungsunternehmen EWE erhöht seine Strom- und Gaspreise in der Grundversorgung im nächsten Jahr. Betroffen seien etwa 330.000 Strom- und 180.000 Gaskunden, wie EWE am Freitag bekannt gab. Die teure Nachbeschaffung von Strom und Gas treibe den Preis für alle grundversorgten Kunden in die Höhe, erklärte Oliver Bolay, Geschäftsführer der EWE Vertrieb GmbH. Die Nachbeschaffung sei notwendig, weil EWE einen enormen Kundenzuwachs verzeichne.

Abnehmer in der Grundversorgung müssen vom 1. Januar an für Strom 12,16 Cent pro Kilowattstunde mehr als bisher zahlen. Der jährliche Grundpreis steige von rund 180 Euro auf etwa 200 Euro. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 2 800 Kilowattstunden ergäben sich wegen der Preisanhebung insgesamt Mehrkosten von rund 30 Euro im Monat. Die Anpassung gelte nicht in Brandenburg, da EWE dort kein Strom-Grundversorger ist.

Der Gaspreis soll zum nächsten Jahr in der Grundversorgung um 3,92 Cent pro Kilowattstunde steigen. Der jährliche Grundpreis ändere sich nur marginal und erhöhe sich um rund 2 Euro. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden zahle wegen der Preisanhebung insgesamt pro Monat rund 65 Euro mehr als bislang.

Bereits zum 1. Oktober waren die Preise für Strom und Gas in der Grund- und Ersatzversorgung von EWE angehoben worden.