Explosion an Sicherungskasten: Firmen-Beschäftigter tot

Osnabrück - Nach der Explosion eines Sicherungskastens in einem Unternehmen in Werlte (Landkreis Emsland) ist ein Mitarbeiter gestorben. Er habe einen Stromschlag erlitten und sei zunächst per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, wo er später gestorben sei, teilte die Feuerwehr mit. Ein Kollege des Mannes sei bei dem Vorfall am frühen Dienstagabend von umherfliegenden Trümmern getroffen und leicht verletzt worden.

Zu der Explosion in dem Metallverarbeitungsbetrieb im Werlter Industriegebiet sei es an der Elektroverteilung in einer Produktionshalle gekommen, teilte die Feuerwehr weiter mit. An der Halle sei hoher Schaden entstanden. Die Feuerwehr sei mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort gewesen.