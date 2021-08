Extinction Rebellion plant Blockaden und Demo

Berlin - Mit Straßenblockaden und einem Protestzug wollen die Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion und andere Initiativen Anfang nächster Woche in Berlin für mehr Klimaschutz demonstrieren. Die Aktionen stehen unter dem Motto „August RiseUp gegen Klimakrise und Artensterben“, teilten die Veranstalter im Internet mit. Am Montag seien Straßenblockaden geplant, zahlreiche Gruppen würden im Zentrum Berlins „für Aufsehen sorgen“. Am Dienstag sei neben weiteren Blockadeaktionen ein „Klimaprotestzug“ geplant.

„Ein Zusammenschluss aus mehreren Dutzend Gruppen wird laut und bunt auf die Straße gehen und der Regierung Feuer unter dem Hintern machen“, hieß es. Startpunkte sind die SPD- und die CDU-Parteizentrale. Die Demonstration endet am Invalidenpark mit einer Schlusskundgebung.