Extremismus-Einheit ermittelt nach Baggerbrand in Leipzig

Leipzig - Nach einem erneuten Baggerbrand in Leipzig hat die Extremismus-Einheit beim Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen übernommen. Eine politische Motivation für den Brandanschlag im Stadtteil Connewitz könne nicht ausgeschlossen werden, teilte das LKA am Mittwoch mit. Unbekannte Täter hatten die Baumaschine laut Polizei am Abend des 11. September angezündet. Es sei ein erheblicher Schaden entstanden, der aber noch nicht genau beziffert werden könne. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.

In Connewitz, aber auch an anderen Orten in Leipzig, gibt es immer wieder Anschläge auf Baufahrzeuge. Laut Polizei wurde auch am Dienstagmorgen auf einer anderen Baustelle versucht, einen Bagger anzuzünden. Das Feuer sei jedoch selbstständig erloschen.