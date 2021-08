Fahranfänger nimmt Lkw die Vorfahrt: Drei Schwerverletzte

Koldenhof - Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto sind am Donnerstag bei Koldenhof (Mecklenburgische Seenplatte) drei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte der 18-jährige Autofahrer dem Lkw samt Anhänger an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Bei der Kollision wurden der Fahranfänger und ein 17-jähriger Insasse sowie der 41-jährige Lkw-Fahrer schwer verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten geborgen werden. Die Straße an der Landesgrenze zu Brandenburg musste zweieinhalb Stunden gesperrt werden.