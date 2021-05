Fähre von Sassnitz nach Bornholm nimmt wieder Betrieb auf

Kopenhagen - Die Fähre zwischen Sassnitz auf Rügen und der dänischen Ostsee-Insel Bornholm nimmt Anfang Juni wieder den coronabedingt gestoppten Betrieb auf. Die Bornholmlinie fährt vom 3. Juni an zunächst nur donnerstags, samstags und sonntags zwischen Sassnitz und Rønne. Ab dem 19. Juni kehrt die Fähre dann voraussichtlich in den Normalbetrieb zurück, wie der Fährbetreiber Molslinjen am Mittwoch mitteilte. Die Linie war aufgrund der Coronavirus-Pandemie seit dem Spätsommer 2020 nicht mehr bedient worden, zum Start der Sommersaison erhofft sich die bei Touristen beliebte Ostsee-Insel wieder mehr Gäste aus Deutschland.