Fahrer angetrunken und unter Drogen erwischt

Gotha - Ein 23-Jähriger ist in Gotha in der Nacht zum Sonntag angetrunken und unter dem Einfluss von Drogen mit dem Auto unterwegs gewesen. Zudem stellten Polizisten bei der Verkehrskontrolle an dem Führerschein des 23-Jährigen mutmaßliche Fälschungsmerkmale fest, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab demnach 0,67 Promille. Ein Drogenvortest soll positiv auf Kokain und Cannabis reagiert haben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Verfahren eingeleitet.