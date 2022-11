Fahrer schläft am Steuer ein und fährt gegen Mauer

Mülsen/Zwickau - Ein Autofahrer ist Mülsen (Kreis Zwickau) gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Der 57-Jährige verletzte sich nur leicht und wurde medizinisch ambulant behandelt, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann übermüdet, so dass er am Steuer einschlief. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro - Totalschaden. Der Schaden an der Mauer wurde mit etwa 2000 Euro angegeben.