Fahrer schläft am Steuer ein und prallt gegen anderes Auto

Bremen - Ein unter Drogen stehender Autofahrer ist auf der Autobahn 1 bei Bremen am Steuer eingeschlafen und auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag wurden zwei Männer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 54-Jährige war auf der A1 in Richtung Osnabrück unterwegs, als er einschlief und mit seinem Wagen ungebremst gegen ein Auto, das wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen stand, prallte.

Ein Mann kam ins Krankenhaus, auch der Unfallfahrer wurde in einer Klinik behandelt. Nach eigenen Angaben hatte er am Morgen Cannabis konsumiert, ein Drogenschnelltest war positiv. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Der 54-Jährige, der aus Norwegen kam, muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Beide Autos wurden abgeschleppt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.