Fahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß auf B3 in der Klinik

Celle - Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 3 bei Celle ist ein Fahrer gestorben. Der 58-jährige Mann aus Winsen an der Aller sei am Abend nach dem Unfall im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Zusammenstoß am Samstagmittag waren zwei weitere Menschen verletzt worden.

Nach Erkenntnissen der Polizei war es vermutlich während des Überholens auf der B3 zwischen den Ortschaften Groß Hehlen und Wolthausen zu dem Zusammenstoß gekommen. Auch zwei weitere Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, der genaue Hergang blieb aber zunächst unklar. Neben den Verletzungen des 58-Jährigen wurden eine 72-jährige Fahrerin schwer und eine 60-jährige Fahrerin leicht verletzt. Eine 46-jährige Frau blieb ohne Blessuren.

Die B3 war zwischen Groß Hehlen und Wolthausen für mehrere Stunden gesperrt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 30.000 Euro.