Fahrräder für 10.000 Euro gestohlen

Weimar - Aus einem Keller in Weimar sind zwei Fahrräder im Gesamtwert von rund 10.000 Euro gestohlen worden. Ob der ungewöhnliche Diebstahl in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag auf das Konto eines oder mehrerer Täter geht, ist noch nicht klar, wie die Polizeiinspektion Weimar am Freitag mitteilte. Bisher steht auch nicht fest, wie es am Tatort in der Richard-Wagner-Straße möglich war, in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Aus den angrenzenden Kellerabteilen stahlen der oder die Täter ein hochwertiges Cross-Mountain-E-Bike und ein Trekkingrad.