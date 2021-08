Fahrräder prallen frontal zusammen: Urlauberin verletzt

Zirtow - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrräder ist im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eine 49-jährige Urlauberin schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Montag auf einem viel befahrenen Radweg an der Bundesstraße 198 bei Zirtow, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die 49-Jährige aus Celle (Niedersachsen) habe sich beim Fahren auf dem Rad nur kurz umgedreht, um nach ihrem Kind zu sehen. Dabei sei sie auf die linke Seite geraten und dort mit einem entgegenkommenden Radler kollidiert.

Die Frau habe schwere Gesichtsverletzungen erlitten und kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ihr Helm war schwer deformiert. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.

Erst am Sonntag waren in Schwerin ein Fahrrad und ein Elektrorad frontal zusammengestoßen. Der 58-jährige Radfahrer wurde dabei ebenfalls schwer verletzt. Der 36-jährige Pedelecfahrer blieb unverletzt.