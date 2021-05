Wurzen - Bei einem Unfall in Wurzen (Landkreis Leipzig) ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei links an verkehrsbedingt haltenden Autos vorbeigefahren. Er habe dann die Straße queren wollen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Dabei sei er von einem entgegenkommenden Wagen erfasst worden. Angaben zum Alter des Radfahrers lagen zunächst nicht vor. Der Unfall passierte am Mittwochnachmittag.