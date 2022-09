Fahrradfahrer stirbt nach Unfall mit Auto

Südliches Anhalt - Ein Fahrradfahrer ist gestorben, nachdem er in Südliches Anhalt (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) von einem Auto angefahren worden ist. Ein 60-jähriger Autofahrer geriet am Dienstag aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und fuhr gegen den entgegenkommenden 47 Jahre alten Fahrradfahrer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrradfahrer kam dadurch zu Fall. Er wurde so schwer verletzt, dass er trotz umgehender medizinischer Behandlung durch einen Notarzt an der Unfallstelle verstarb. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.