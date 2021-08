Bergen - Ein Fahrradfahrer ist in Bergen (Vogtlandkreis) auf der Bundesstraße 169 von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Autofahrer habe am Donnerstagabend beim Abbiegen mit seinem Wagen den 33-jährigen Mann mit seinem Fahrrad übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 60 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.