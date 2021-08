Zwickau - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist in Zwickau eine 23-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde sie mit Verletzungen an Schulter und Hüfte in ein Krankenhaus gebracht. Sie war durch den Aufprall gestürzt. Der genaue Unfallhergang am Dienstagnachmittag an einer Kreuzung muss noch ermittelt werden.