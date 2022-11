Fahrzeughalle in Brand gesetzt

Leipzig - Eine Fahrzeughalle ist in der Nacht zum Montag in Leipzig in Brand geraten. In der Halle befanden sich eine noch nicht genau bestimmbare Anzahl an Autos und Motorrädern von Mitgliedern eines Automobilvereins, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daher könnten noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Es werde wegen des Verdachts eines Branddeliktes ermittelt und ein Brandursachenermittler eingesetzt, hieß es weiter.