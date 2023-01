Familie rettet sich am Neujahrstag aus brennender Wohnung

Hannover - Eine Familie in Hannover hat sich am Neujahrstag aus ihrer brennend Wohnung gerettet. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Gebäude, das komplette Erdgeschoss ist jedoch derzeit nicht bewohnbar, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte schätzten den Schaden auf 100.000 Euro. Verletzt wurde demnach niemand.

Das Feuer brach am Abend aus bisher ungeklärter Ursache aus. Vier Menschen, darunter ein etwa ein Jahre altes Kleinkind, retteten sich aus eigener Kraft ins Freie und blieben unverletzt. Die Bewohner der Wohnung leben laut Angaben der Feuerwehr in den kommenden Tagen bei Verwandten. Für die Nachlöscharbeiten entfernten die Einsatzkräfte zahlreiche Wand- und Dachverkleidungen, hieß es.