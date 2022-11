Krankheiten Fast 13.000 Affenpocken-Impfungen erfasst: Vereinzelte Fälle

Affenpocken bleiben vorerst ein weltweiter Gesundheitsnotstand, entschied die Weltgesundheitsorganisation am Mittwoch. Wie ist die Situation mittlerweile in Berlin, wo bislang so viele Menschen daran erkrankten wie in keinem anderen Bundesland?