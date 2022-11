Fast 20.000 Menschen besuchen Göttinger Literaturherbst

Göttingen - So viele Menschen wie noch nie haben in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe Göttinger Literaturherbst besucht. 19 800 Besucher kamen zu dem zweiwöchigen Literaturfestival, wie die Veranstalter mitteilten. Rund 70 Lesungen und andere Veranstaltungen etwa zu Wissensthemen wurden in und um Göttingen angeboten.

„Die Zahlen zeigen, dass wir unser Publikum auch in einer Zeit, die von politischen und sozialen Unsicherheiten gekennzeichnet ist, mobilisieren konnten“, sagte Literaturherbst-Geschäftsführer Johannes-Peter Herberhold. Das Programm habe viele aktuelle Fragen aufgegriffen. „Der Anteil an starken Sachbüchern war in diesem Jahr besonders hoch.“

Zahlreiche Stars, darunter die Komikerin Anke Engelke, die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin, der Ex-Fußballer Neven Subotic, Buchpreis-Gewinner Kim de l'Horizon und Autorin Donna Leon traten bei dem Festival auf. Auch das digitale Angebot gestreamter Veranstaltungen sei gut genutzt worden, hieß es. Noch bis Ende November stehen in der Mediathek viele Lesungen zum Abruf.

Im kommenden Jahr findet der Göttinger Literaturherbst vom 27. Oktober bis zum 5. November statt.