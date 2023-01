Fast 40 Fahrzeuge auf Parkplatz beschädigt

Bookholzberg - Zwei junge Männer sollen im Landkreis Oldenburg auf einem Parkplatz fast 40 Autos beschädigt haben. Die beiden 16 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen sollen Embleme der abgestellten Fahrzeuge abgebrochen und gestohlen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die beiden mutmaßlichen Täter hatten auf dem Parkplatz des Berufsförderungswerks in Bookholzberg zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag die Fahrzeuge beschädigt. Nach Zeugenhinweisen ermittelte die Polizei die beiden jungen Männer und stellte bei ihnen diverse Embleme sicher. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung gegen die beiden ein.