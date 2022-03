Fast eine Millionen Suchanfragen im Monat: Magdeburger erklärt Hype um chinesisches Fantasy-Game

Zum zweiten Mal findet zurzeit die Spielemesse "Gamescom" in einer digitalen Ausgabe statt. Der Magdeburger E-Sport-Kommentator Marius Lauer sagt, warum ihn das digitale Konzept nicht überzeugt und erklärt den Hype um das Spiel "Genshin Impact".

Magdeburg/Köln - Millionen an Spielefans, volle Messehallen, lange Schlangen vor den Konsolen: So sieht die "Gamescom" normalerweise aus. In diesem Jahr findet die weltgrößte Spielemesse pandemiebedingt bereits zum zweiten Mal rein digital statt. Der Magdeburger E-Sport-Kommentator Marius Lauer vermisst den persönlichen Austausch mit anderen Gamern.