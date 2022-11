FC Erzgebirge Aue testet auch gegen Thalheim und Cottbus

Aue - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat die zwei noch offenen Testspiel-Gegner für die Vorbereitung zur Fortsetzung der Punktspielsaison verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, testet das Drittliga-Team am 20. Dezember, 17.00 Uhr, gegen Tanne Thalheim. Am 10. Januar ist dann Regionalligist Energie Cottbus Kontrahent der „Veilchen“. Die Anstoßzeit ist noch offen. Zuvor waren bereits Testspiele gegen den Halleschen FC (11. Dezember), gegen Eintracht Frankfurt II (14. Dezember), gegen Kickers Offenbach (16. Dezember) und gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg (7. Januar) vereinbart worden.