FDP-Fraktionschef: Preise durch mehr Angebot stabilisieren

Magdeburg - Sachsen-Anhalts FDP-Landtagsfraktionschef Andreas Silbersack sieht die Energie-Preisbremse ein positives Signal für Menschen und Unternehmen, will sie aber möglichst überflüssig machen. „Das Ziel sollte es jetzt sein, durch Angebotserhöhung die Energiepreise zu stabilisieren, so dass ein Preisdeckel durch Schulden und Umverteilung in Zukunft überflüssig wird“, erklärte Silbersack am Donnerstag. Es müsse geprüft werden, wie heimisches Gas gefördert werden könne. „Weiterhin muss auf den Bund Druck ausgeübt werden, die Atomkraft nicht auslaufen zu lassen.“

Silbersack, der viele Jahre Chef des Landessportbundes gewesen war, forderte zudem, die Sorgen der Sportvereine stärker zu berücksichtigen. „Sportvereine haben eine tragende Rolle für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, aber diese sind durch die Energiekrise an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Wir begrüßen die Einigung zur Einrichtung eines Härtefallfonds im Umfang von zwölf Milliarden Euro, um diejenigen zu entlasten, die nicht zu Energie- und Kosteneinsparungen in der Lage sind.“ Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder Kultureinrichtungen würden dabei exemplarisch erwähnt, Sportvereine nicht.