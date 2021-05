Ferien vergessen: Schüler stehen vor verschlossenen Türen

Rotenburg - Dienstag nach Pfingsten, in Niedersachsen sind eine Woche Schulferien, doch zwei Grundschüler in Rotenburg haben nichts davon gewusst. Die sechs und sieben Jahre alten Jungen standen morgens jeder an seiner Schule vor verschlossenen Türen, wie die Polizei in der Kreisstadt berichtete. Passanten entdeckten die verunsicherten Kinder. Dem Anschein nach hatten bei beiden Kindern die Eltern die Ferien vergessen. Eine Mutter holte ihren Jungen direkt an der Schule ab, den zweiten Schüler fuhr die Polizei nach Hause.