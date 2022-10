Festival der Licht- und Tonkunst in der Stendaler Innenstadt

Stendal - Die Hansestadt Stendal in der Altmark will in den aktuell herausfordernden Zeiten einen positiven „Lichtpunkt“ setzen. Nach der Eröffnung der Stendaler Lichttage am Donnerstag setzen Künstlerinnen und Künstler der Ton- und Lichtkunst bis Samstag die Innenstadt in Szene. Initiator ist laut Stadtverwaltung die H. u. H. Kaschade Stiftung. Hans-Jürgen Kaschade habe die Idee der Lichttage aus Schweden mitgebracht, hieß es. 2015 feierten sie in Stendal Premiere, seitdem werde kontinuierlich an der „Ausweitung des Kulturangebots im öffentlichen Raum“ gearbeitet.

Auf die Besucherinnen und Besucher wartet entlang des Marktplatzes, des Winckelmannplatzes und der Kirche St. Marien ein vielfältiges Programm mit Musik, Videokunst, Animationen sowie Ton- und Lichtinstallationen. Dabei sind die Gäste auch zum Mitmachen aufgerufen, etwa bei der Aktion „Male ein Bild mit Licht“ des Fotokombinats Altmark auf dem Winckelmannplatz.

Die Stiftung von Hans-Jürgen und Hermine Kaschade wurde 1995 gegründet. Das Ehepaar stammt aus Niedersachsen. Kaschade war 1990 als Beamter abgeordnet worden, um als Gründungsrektor erst die Hochschule Magdeburg und dann den Standort Stendal aufzubauen. Seit der Stiftungsgründung verfolgt diese die Förderung von Studenten, die Verbreitung deutschsprachiger Literatur im In- und Ausland, sowie die Unterstützung kultureller Projekte in der Region.