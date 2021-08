Festnahme nach mutmaßlichem Rockerangriff

Ratzeburg - Bei einer Durchsuchungsaktion im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die Polizei am Dienstag einen 32 Jahre alten Mann festgenommen. Er stehe im Verdacht, im Juni bei einem Überfall in der Nähe von Ahrensburg im Kreis Stormarn einen Mann lebensgefährlich verletzt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Ein zweiter, 40 Jahre alter Tatverdächtiger wurde den Angaben zufolge bei einer zeitgleichen Aktion in Baden-Württemberg festgenommen. Vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen.

Bei dem Überfall am 13. Juni dieses Jahres sollen die insgesamt vier Tatverdächtigen, die dem Rockermilieu zugerechnet werden, auch eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld geraubt haben. Bei den Durchsuchungen am Dienstag wurden nach Polizeiangaben Beweismittel beschlagnahmt, darunter diverse Waffen und Betäubungsmittel in nicht geringer Menge.

Bei den Festgenommenen handelt es sich den Angaben zufolge um die beiden Haupttatverdächtigen. Sie sollten noch am Dienstag an ihren jeweiligen Festnahmeorten dem Haftrichter vorgeführt werden.