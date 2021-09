Feuer auf Dorndorfer Recyclinghof: Drei Müllberge in Flammen

Dorndorf (dpa/th) – - In der Nacht zu Mittwoch ist in einem Recyclingpark in Dorndorf (Wartburgkreis) ein Feuer ausgebrochen. Zunächst standen drei größere Müllberge in Flammen, teilte die Polizei mit. Nach Angaben des MDR, der zuvor über den Vorfall berichtete, handelte es sich je Berg um etwa 500 Tonnen Müll. Am Morgen brannten davon nur noch zwei.

Die Löscharbeiten dauerten an - Verletzte gab es keine. Gefahr bestehe für die Anwohner nicht. Diese seien jedoch dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.