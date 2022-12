Feuer bricht in Wohnung aus: Mehrere Verletzte

Langenhagen - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Langenhagen bei Hannover sind mehrere Menschen verletzt worden. Die 60 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung im ersten Obergeschoss habe eine leichte Verletzung an der Hand erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Sechs weitere Menschen, deren Alter der Polizei zunächst nicht bekannt war, trugen bei dem Feuer am Mittwochabend leichte Rauchvergiftungen davon. Die Hausbewohner konnten sich selbst retten, das Gebäude musste nicht evakuiert werden. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren zunächst unklar, die Ermittlungen laufen.