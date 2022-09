Feuer in Auto greift auf Einfamilienhaus über

Schapen - Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Schapen (Landkreis Emsland) hat in der Nacht auf Dienstag einen hohen Schaden verursacht. Verletzt wurde niemand. In einem Auto vor dem Haus sei das Feuer ausgebrochen und dann zunächst auf den Carport und dann auf das Haus übergegriffen, teilte die Polizei mit. Die Bewohner des Hauses wurden ohne Verletzungen aus dem Haus geholt. Es entstand ein Schaden in der Höhe von 150.000 Euro. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.