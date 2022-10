Feuer in Carport richtet 120.000 Euro Schaden an

Oetzen - Ein Brand in Oetzen (Landkreis Uelzen) hat drei Autos, einen Carport und den Dachstuhl eines Wohnhauses enorm beschädigt. Nach Angaben der Polizei vom Montagmorgen hinterließ das Feuer einen Sachschaden von etwa 120.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge gingen die Flammen von einem der Autos aus und griffen nach und nach auf die anderen Wagen sowie die anliegenden Gebäude über. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Wie es zu dem Brand am Sonntagabend kam, war am Morgen unklar.